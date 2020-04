Un nuovo farmaco contro il virus: il via sperimentazione in Italia (Di lunedì 20 aprile 2020) Alessandro Ferro La colchicina, farmaco utilizzato da anni per combattere la gotta ed altre infiammazioni croniche, potrebbe essere un valido alleato nella lotta contro il virus. Ecco il progetto tutto Italiano chiamato "Colvid-19". I test inizieranno su 308 pazienti positivi ospedalizzati ma non in terapia intensiva Si fa sempre più serrata la lotta al Covid-19. In attesa del benedetto vaccino, si sta valutando il possibile impiego di un vecchio farmaco antireumatico, la colchicina, utilizzato da anni contro la gotta ed altre forme infiammatorie croniche. Nasce "Colvid-19" È questo l'obiettivo di un nuovo progetto, chiamato "Colvid-19", promosso dalla Sezione di Reumatologia del dipartimento di Medicina dell’Università di Perugia e realizzato sotto la protezione della Sir (Società Italiana di reumatologia, che finanzia la ricerca), della ... Leggi su ilgiornale Cina - arriva un nuovo farmaco per la cura del diabete di tipo 2

Coronavirus - ecco un nuovo farmaco : via libera dall’Aifa

Coronavirus - a Napoli al via la sperimentazione di un nuovo farmaco (Di lunedì 20 aprile 2020) Alessandro Ferro La colchicina,utilizzato da anni per combattere la gotta ed altre infiammazioni croniche, potrebbe essere un valido alleato nella lottail. Ecco il progetto tuttono chiamato "Colvid-19". I test inizieranno su 308 pazienti positivi ospedalizzati ma non in terapia intensiva Si fa sempre più serrata la lotta al Covid-19. In attesa del benedetto vaccino, si sta valutando il possibile impiego di un vecchioantireumatico, la colchicina, utilizzato da annila gotta ed altre forme infiammatorie croniche. Nasce "Colvid-19" È questo l'obiettivo di unprogetto, chiamato "Colvid-19", promosso dalla Sezione di Reumatologia del dipartimento di Medicina dell’Università di Perugia e realizzato sotto la protezione della Sir (Societàna di reumatologia, che finanzia la ricerca), della ...

Treccani : 'Mi è capitato di entrare negli ospedali per raccontare di un intervento, di un farmaco in sperimentazione, per ved… - AISM_onlus : Non tutti sanno quanto il processo di scoperta di un nuovo #farmaco sia lungo, complicato e dispendioso. Ce lo spie… - kolimavik : RT @Treccani: 'Mi è capitato di entrare negli ospedali per raccontare di un intervento, di un farmaco in sperimentazione, per vedere in azi… - Leaderdelsettor : RT @Treccani: 'Mi è capitato di entrare negli ospedali per raccontare di un intervento, di un farmaco in sperimentazione, per vedere in azi… - spagnulo13 : Coronavirus: AIFA approva nuovo farmaco, ruxolitinib -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo farmaco Nuovo farmaco per diabete tipo 2 da medicina cinese (2) - Notiziario Xinhua Agenzia ANSA San Giorgio a Cremano, i volontari consegnano i farmaci agli anziani

Da oggi a San Giorgio a Cremano i volontari della Croce Rossa Italiana effettueranno la consegna a domicilio dei farmaci ad anziani, persone fragili e immunodepressi. Un nuovo servizio che si affianca ...

Lo chef Galati: 'Io, miracolato grazie ai medici. E a chi mi ha accarezzato in sogno

Mi chiedono quali farmaci prendessi, non riesco a rispondere ma con la mano gli indico la carpetta ... Ringrazio tutti compreso la mia famiglia che da casa ha sofferto in un doloroso silenzio. Mi ...

Da oggi a San Giorgio a Cremano i volontari della Croce Rossa Italiana effettueranno la consegna a domicilio dei farmaci ad anziani, persone fragili e immunodepressi. Un nuovo servizio che si affianca ...Mi chiedono quali farmaci prendessi, non riesco a rispondere ma con la mano gli indico la carpetta ... Ringrazio tutti compreso la mia famiglia che da casa ha sofferto in un doloroso silenzio. Mi ...