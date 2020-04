Umanità e unità | i due principi del nuovo presidente della Croce Rossa Campania

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Si dovrà lavorare sull’umanità ed unità“. Queste le due direttrici su cui si fonderà il lavoro di Stefano Tancredi, già responsabileprovinciale, eletto ieri, a maggioranza,. Ha battuto, in un’elezione telematica, ildel Comitato di Ercolano, Ciro Scognamiglio. Anteprima24 ha voluto incontrarlo prima dell’insediamento che si terrà giovedì prossimo, 23 aprile, per individuare i progetti dell’Associazione e parlare anche dell’emergenza Covid e di come essa sia stata affrontata qui nel Sannio. Il neoregionale sull’elezione ha detto: “Non so dire se me l’aspettavo l’elezione. Posso garantire che avevamo un’ottima squadra alle spalle e che ci ...