Ultime Notizie Roma del 20-04-2020 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 aprile 2020)dailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Frascarelli le Stime di osservasalute per quanto riguarda le regioni Lombardia e Marche lesarebbero le regioni del centro-nord nel quale ha iniziato prima in Lombardia in cui si è verificato il primo contagio non c’è da attendersi l’azzeramento dei nuovi casi prima del 28 giugno nelle Marche non prima del 27 giugno Poiché per entrambe le regioni i Trend in diminuzione è particolarmente lento La Provincia autonoma di Bolzano dovrebbe avvicinarsi all’allenamento dei contagi a partire dal 28 maggio nonostante il numero di Monte cervati si abbassa in valore assoluto Infatti vede un trend dei nuovi casi scendere con particolare lentezza nella regione Lazio Dovremmo aspettare almeno il 12 maggio in Veneto e Piemonteil 21 Maggio Sono riflessioni anche di natura costituzionale ...