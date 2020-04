Ugo Russo, il 15enne ucciso a Napoli: arrestate 9 persone (Di lunedì 20 aprile 2020) La vicenda è accaduta lo scorso mese di marzo ed ha fatto molto parlare. Ugo Russo, il 15enne di Napoli, è stato ucciso con 2 colpi di pistola, da un giovane carabiniere, che si trovava in macchina con la sua ragazza. Ugo gli ha puntato una pistola, poi rilevatasi giocattolo, pretendendo il rolex che aveva al polso. Si trovava su un motorino, insieme ad un complice, un ragazzo di 17 anni. Il giovane carabiniere, diventato tale da pochi mesi, spaventato e nel tentativo di volersi difendere dai due rapinatori, ha reagito sparando due colpi di pistola e uccidendo Ugo Russo. Le indagini sul caso sono ancora in corso. Dopo la testimonianza del complice, il diciassettenne, quest’ultimo ha dichiarato che il carabiniere avrebbe sparato verso Ugo, alle spalle, mentre cercava di fuggire. La famiglia si è dichiarata indignata, perché a loro dire, l’agente ... Leggi su bigodino Omicidio Ugo Russo a Napoli - devastarono l’ospedale Pellegrini : 9 arrestati

Palloncini bianchi per il compleanno di Ugo Russo - ucciso durante una rapina a Napoli

