Ue, Gentiloni: “Il bilancio europeo è la strada per attivare strumento comune con cui raccogliere 1.000 miliardi”. La Spagna propone fondo alimentato con debito perpetuo (Di lunedì 20 aprile 2020) In vista del cruciale Consiglio europeo di giovedì spunta, accanto alla proposta franco-italiana di un Recovery fund finanziato con emissioni di debito in comune, anche un piano messo a punto dalla Spagna. Si tratta di un fondo da circa 1.500 miliardi di euro finanziato attraverso debito perpetuo dei Paesi dell’Ue. Intanto il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, in un’intervista al settimanale tedesco Der Spiegel, ribadisce che per l’uscita dalla crisi servono aiuti per almeno 1.500 miliardi di euro e afferma che il bilancio pluriennale dell’Ue (Multiannual Financial Framework) “potrebbe essere la strada per raggiungere” l’obiettivo visto che è uno strumento “comune“, è “sufficientemente grande” e “velocemente disponibile“. Punto cruciale, perché la ricostruzione deve ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) In vista del cruciale Consigliodi giovedì spunta, accanto alla proposta franco-italiana di un Recovery fund finanziato con emissioni di debito in, anche un piano messo a punto dalla Spagna. Si tratta di un fondo da circa 1.500 miliardi di euro finanziato attraverso debito perpetuo dei Paesi dell’Ue. Intanto il commissario all’Economia Paolo, in un’intervista al settimanale tedesco Der Spiegel, ribadisce che per l’uscita dalla crisi servono aiuti per almeno 1.500 miliardi di euro e afferma che ilpluriennale dell’Ue (Multiannual Financial Framework) “potrebbe essere laper raggiungere” l’obiettivo visto che è uno“, è “sufficientemente grande” e “velocemente disponibile“. Punto cruciale, perché la ricostruzione deve ...

