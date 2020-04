Turisti tedeschi scrivono a un hotel in Sardegna: “Non potremo venire ma tenere la caparra, è un regalo. Ci vegnogniamo dei nostri politici” (Di lunedì 20 aprile 2020) Una mail scritta in italiano arrivata a Francesco Corrias, proprietario di un hotel in Sardegna, il Sardus Pater a Fluminimaggiore. “Non potremo venire in vacanza in Sardegna quest’anno perché siamo anziani. Ma tenete l’acconto: è un regalo“: così hanno scritto due Turisti di 72 anni che amano l’Italia e che avevano già prenotato un soggiorno presso la struttura dal 9 al 16 giugno. “Vogliamo dirvi che siamo molto tristi per tutte le morti causate dal Coronavirus in Italia, vi auguriamo salute. Ci vergogniamo del fatto che la Germania non voglia aiutare l’Italia e speriamo che i nostri politici possano cambiare presto la loro opinione”: a stampare la lettera e a postarla sui social è stato proprio il signor Corrias che si è detto dispiaciuto per la cancellazione della prenotazione ma vede la mail ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) Una mail scritta in italiano arrivata a Francesco Corrias, proprietario di unin, il Sardus Pater a Fluminimaggiore. “Nonin vacanza inquest’anno perché siamo anziani. Ma tenete l’acconto: è un regalo“: così hanno scritto duedi 72 anni che amano l’Italia e che avevano già prenotato un soggiorno presso la struttura dal 9 al 16 giugno. “Vogliamo dirvi che siamo molto tristi per tutte le morti causate dal Coronavirus in Italia, vi auguriamo salute. Ci vergogniamo del fatto che la Germania non voglia aiutare l’Italia e speriamo che i nostri politici possano cambiare presto la loro opinione”: a stampare la lettera e a postarla sui social è stato proprio il signor Corrias che si è detto dispiaciuto per la cancellazione della prenotazione ma vede la mail ...

«Non potremo venire in vacanza in Sardegna quest'anno perché siamo anziani. Ma tenete l'acconto: è un regalo». La mail, scritta in italiano, arriva dalla Germania da parte di due turisti tedeschi di ...

