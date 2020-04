Turisti tedeschi annullano vacanza in Italia e lasciano in dono la caparra: “Scusateci se…” (Di lunedì 20 aprile 2020) Una lettera, scritta con qualche ammirevole sforzo in Italiano, da due Turisti tedeschi. Una lettera in cui i due annunciano di rinunciare al rimborso dell'acconto di 300 euro che avevano già dato alla struttura presso cui avevano prenotato. "Pensiamo che voi avete qualche problemi di finanza quando i Turisti non vengono. Per questo volgiamo rinunciare al denaro già pagato. Potete tenere i 300 euro (regalo)", scrivono. Il messaggio insomma è chiarissimo. Ma non è finita. Perché i due signori scrivono anche: "In più ci vergogniamo che la Germania non vuole aiutare l'Italia con EuroBonds. Speriamo che i nostri politici vanno cambiare loro opinione presto!". (Continua...) Anche in questo caso, pur con quel imprecisione, il messaggio è chiarissimo e toccante. E la lettera è stata ripresa e rilanciata sui social ... Leggi su howtodofor "Ci vergogniamo della Germania - rinunciamo ai nostri soldi". La toccante lettera di due turisti tedeschi all'Italia : Merkel umiliata

