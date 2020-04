Turismo, l'Sos del Gruppo Gattinoni per superare la crisi Covid-19 (Di lunedì 20 aprile 2020) Luca Romano Il Covid-19 ha danneggiato l'intero comparto turistico. Gruppo Gattinoni è tra i firmatari del Manifesto per il Turismo italiano: ecco le tre proposte per ripartire Da oltre 35 anni il Gruppo Gattinoni è una delle eccellenze per quanto riguarda i settori del Turismo Leisure, del MICE (meeting, incentive, convention, eventi) e del Business Travel. L'azienda nasce nel 1983 grazie alla passione per i viaggi e per gli eventi di Franco Gattinoni, fondatore e presidente del Gruppo. Scendendo nel dettaglio, sotto il marchio Gattinoni operano 6 divisioni, ognuna delle quali si occupa di diverse aree di business: Incentive&Event, Communication, Healthcare, Business Travel, Made in Italy e le agenzie Mondo di Vacanze. A partire dal 2020 è attivo anche un secondo network di agenzie MYNetwork. I numeri che coronano un successo invidiabile parlano da ... Leggi su ilgiornale Confesercenti - lettera alla Regione : 10 proposte per sostenere turismo e commercio

Confesercenti Campania : 10 proposte per sostenere turismo e territorio

Sos turismo - motore dell’economia bistrattato dal governo Conte. Ecco come uscire dall’impasse (Di lunedì 20 aprile 2020) Luca Romano Il-19 ha danneggiato l'intero comparto turistico.è tra i firmatari del Manifesto per ilitaliano: ecco le tre proposte per ripartire Da oltre 35 anni ilè una delle eccellenze per quanto riguarda i settori delLeisure, del MICE (meeting, incentive, convention, eventi) e del Business Travel. L'azienda nasce nel 1983 grazie alla passione per i viaggi e per gli eventi di Franco, fondatore e presidente del. Scendendo nel dettaglio, sotto il marchiooperano 6 divisioni, ognuna delle quali si occupa di diverse aree di business: Incentive&Event, Communication, Healthcare, Business Travel, Made in Italy e le agenzie Mondo di Vacanze. A partire dal 2020 è attivo anche un secondo network di agenzie MYNetwork. I numeri che coronano un successo invidiabile parlano da ...

mariavenera2 : RT @frabattistoni: Oggi call “SOS #Turismo”,con @Antonio_Tajani, @BerniniAM,@msgelmini,colleghi @forza_italia,amministratori locali,esponen… - italialcentro : Sos Turismo: Mallegni, vacanze in Italia per far ripartire l’Italia. Da governo solo spot - STCHIEL1 : RT @frabattistoni: Oggi call “SOS #Turismo”,con @Antonio_Tajani, @BerniniAM,@msgelmini,colleghi @forza_italia,amministratori locali,esponen… - forza_italia : RT @frabattistoni: Oggi call “SOS #Turismo”,con @Antonio_Tajani, @BerniniAM,@msgelmini,colleghi @forza_italia,amministratori locali,esponen… - CinziaBear : Sos dal turismo organizzato: 50 mila posti di lavoro a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Sos SOS turismo: a rischio 50mila posti di lavoro FIRSTonline Emergenza Coronavirus. Coldiretti lancia SOS raccolti: “Servono voucher e macchine”

In pochi giorni sono giunte migliaia di richieste di cittadini italiani in difficoltà e tra questi per le difficoltà dell’industria, del turismo e di api settori del commercio – rileva la Coldiretti – ...

Sos Turismo: Mallegni, vacanze in Italia per far ripartire l’Italia. Da governo solo spot

Vacanze in Italia per far ripartire l’Italia. In sicurezza. In attesa del vaccino, l’unica soluzione alla pandemia è quella di generare turismo interno. Almeno nel 2020 e fino a quando non sarà ...

In pochi giorni sono giunte migliaia di richieste di cittadini italiani in difficoltà e tra questi per le difficoltà dell’industria, del turismo e di api settori del commercio – rileva la Coldiretti – ...Vacanze in Italia per far ripartire l’Italia. In sicurezza. In attesa del vaccino, l’unica soluzione alla pandemia è quella di generare turismo interno. Almeno nel 2020 e fino a quando non sarà ...