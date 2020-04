Trucco occhi a prova di mascherina, vincono gli smokey eyes (Di lunedì 20 aprile 2020) Di smokey eyes sulle passerelle della primavera-estate 2020 ne abbiamo visti tantissimi. Soprattutto metallizzati (vedi le sfilate di Brandon Maxweell, Tom Ford) e neri molto grafici (Halpern e Max Mara). Meno male, verrebbe da dire. Perché in questo momento storico in cui stiamo imparando a convivere con la mascherina, gli occhi sono diventati la parte al posto del tutto. In assenza di rossetti e gloss, a loro abbiamo affidato tutta la nostra voglia di mantenere vivo il rapporto con il trucco. Le occasioni per sfoggiarli non sono tantissime, è vero, ma non per questo vanno sottovalutate. Che sia per una spesa veloce o per una video chiamata saper sfumare ombretto e matita fa stare bene, in primis il nostro sguardo e poi anche noi. In fondo, è un piccolo momento di leggerezza ed evasione che possiamo regalarci ogni giorno, no? Leggi su vanityfair Julia Roberts senza trucco - in quarantena si mostra al naturale e con gli occhiali da vista

Make up occhiali da vista | Consigli trucco per chi porta gli occhiali

Occhi più grandi con il make-up, ecco come ottenerli

Espressione accattivante e sguardo fisso nel vuoto. Il trucco occhi sottolinea l’intensità del viso. Poco più giù è il corpo a parlare attraverso il suo linguaggio. Gambe spalancate e ...

Tutorial trucco naturale e luminoso, a prova di video call

STEP 4 – «Un eyeliner completa il trucco e definisce gli occhi, a scelta si può decidere di sottolineare la parte superiore e superiore nell’angolo esterno o solo la rima cigliare superiore oppure ...

