Trento Iscrizione al nido | domande entro il 30 aprile

(Di lunedì 20 aprile 2020) Giovedì 30scade il termine per presentare la domanda di ammissione ald’infanzia per il prossimo anno educativo. Gli uffici sono chiusi al pubblico ma è possibile presentare la domanda: accedendo al servizio disponibile sullo sportello online; inviando il modulo di domanda a servizio.istruzione@pec.comune..it con allegata la carta di identità di chi sottoscrive. Tutte le informazioni e i moduli sono presenti nella scheda informativa dedicata su sito del Comune. Per chi intende avvalersi dell’indicatore Icef si consiglia di contattare telefonicamente o via email i Caf abilitati al rilascio dell’attestazione per richiedere la possibilità di effettuare la pratica su appuntamento o a distanza.