Torta senza farina, olio e lievito ma soffice e gustosa! (Di lunedì 20 aprile 2020) Volete preparare una Torta super gustosa, soffice e senza l’uso di farina, olio e lievito? Ecco la ricetta giusta per voi. Ingredienti per fare la Torta Per fare questa buonissima Torta, vi serviranno: 120 grammi di zucchero a velo 100 grammi di noci tritate 5 albumi 3 cucchiai amido di mais 1 bustina di vanillina. Per fare la crema, occorrono: 700 ml di latte 12 grammi di zucchero vanigliato 5 tuorli 3 cucchiai di farina 2 cucchiai amido di mais. Per decorare la Torta: cacao amaro in polvere quanto basta. Torta senza farina, olio e lievito: preparazione Nella ciotola della planetaria mettere gli albumi e montare a neve. Aggiungere, mentre che la macchina sta ancora impastando, la bustina di vanillina, lo zucchero a velo e l’amido di mais. Mescolare per fare amalgamare il tutto. Fermare la planetaria ed unire le noci tritate e con una spatola mescolare ... Leggi su pianetadonne.blog Torta ai 3 cioccolati - senza colla di pesce - una vera estasi per il palato.

