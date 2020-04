Tom Hanks torna a descrivere i sintomi del coronavirus: "Ero annientato" (Di lunedì 20 aprile 2020) Tom Hanks torna a parlare del coronavirus che ha colpito lui e la moglie mentre si trovavano in Australia svelando che il sintomo principale era lo spossamento fisico. Tom Hanks è tornato a parlare del coronavirus che ha colpito lui e la moglie qualche settimana fa descrivendo i sintomi, in particolare la spossatezza fisica che lo affliggeva. Nel corso di un episodio del National Defense Radio Show, Tom Hanks ha descritto in dettaglio la sua lotta contro il coronavirus: "Rita ha avuto una forma più grave della mia. Aveva la febbre più alta, aveva perso gusto e olfatto." Per quanto riguarda lo stesso Hanks: "Avevo dolori in tutto il corpo e mi sentivo spossato, è così che abbiamo sperimentato il COVID-19." La star di Forrest Gump ha specificato ... Leggi su movieplayer Tom Hanks parla del coronavirus : “Mia moglie ha sofferto molto - per lei è stata durissima”

Nel corso di un episodio del National Defense Radio Show, Tom Hanks ha descritto in dettaglio la sua lotta contro il coronavirus: "Rita ha avuto una forma più grave della mia. Aveva la febbre più alta ...

Tom Hanks e Rita Wilson sono state tra le prime star a essere colpite dal Covid-19. Dopo aver sconfitto il virus, contratto mentre si trovavano in Australia, i due attori sono tornati alla normalità, ...

