Tiro a volo, Silvana Stanco: “Non facile digerire l’esclusione di Rio 2016. Tokyo 2021 vorrei che sia speciale” (Di lunedì 20 aprile 2020) Nel fucile, nella testa e nelle parole di Silvana Stanco si percepisce l’arrivo di una grande maturità. La tiratrice di trap delle Fiamme Gialle sembra pronta come non mai a compiere il salto di qualità decisivo di una carriera in questo momento in stand-by, ma che “ha voglia di ripartire” verso nuovi grandi traguardi. L’obiettivo è ottenere l’ufficialità di una meritata convocazione a Tokyo nel 2021, non dimenticando quell’esclusione di Rio 2016 che però l’ha aiutata ulteriormente a crescere e a ritrovarsi, innalzandone il valore. Nell’intervista di seguito un “energico concentrato” della ragazza azzurra. Silvana, la prima è una domanda di rito in questo periodo: come stai trascorrendo il tuo tempo?“Sono abbastanza tranquilla, mi sto allenando a casa e va bene così. Mi ... Leggi su oasport Tiro a volo - Tokyo 2020 : le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi 2021. Skeet e fossa femminile formidabili - problemi nel trap maschile

