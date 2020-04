The Prestige, stasera su Iris il film con Hugh Jackman e Christian Bale (Di lunedì 20 aprile 2020) stasera su Iris alle 21:00 va in onda The Prestige, il film che con Hugh Jackman e Christian Bale che accompagnerà gli spettatori nella magia della Londra vittoriana. The Prestige è il film che va in onda stasera su Iris alle 21:00. Diretta da Christopher Nolan ed interpretata da Hugh Jackman e Christian Bale, la pellicola è una meravigliosa metafora del cinema raccontata attraverso l'uso ella magia. Il film è ambientato nella Londra vittoriana. Due illusionisti, Robert Angier e Alfred Borden sono grandi rivali. La loro competizione, all'inizio amichevole, si trasforma col tempo fino a renderli acerrimi nemici. I due finiranno per sfidarsi cercando numeri sempre più difficili, al limite dell'impossibile. La rivalità pian piano diventa una vera e propria ossessione, i due nei loro numeri di prestigio ... Leggi su movieplayer The Prestige - trama e trailer del film in onda lunedì 20 aprile su IRIS (Di lunedì 20 aprile 2020)sualle 21:00 va in onda The, ilche conche accompagnerà gli spettatori nella magia della Londra vittoriana. Theè ilche va in ondasualle 21:00. Diretta da Christopher Nolan ed interpretata da, la pellicola è una meravigliosa metafora del cinema raccontata attraverso l'uso ella magia. Ilè ambientato nella Londra vittoriana. Due illusionisti, Robert Angier e Alfred Borden sono grandi rivali. La loro competizione, all'inizio amichevole, si trasforma col tempo fino a renderli acerrimi nemici. I due finiranno per sfidarsi cercando numeri sempre più difficili, al limite dell'impossibile. La rivalità pian piano diventa una vera e propria ossessione, i due nei loro numeri di prestigio ...

peppe191181 : Stasera the prestige su iris o Italia Nigeria 1994 su RAI sport? - sararigby7 : Su iris c'è The Prestige. Da guardare per la milionesima volta! - EmilioPolverin4 : The prestige Cast stratosferico Film.bellissimo Alla decima visione - violalaviola : Su Iris sta iniziando The Prestige. - Denaiz90 : Segnalo stasera su Iris “The Prestige”. Per chi non l’ha visto genere Inception. -