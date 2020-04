The Midnight Gospel è una serie animata che fonde filosofia e psichedelia (Di lunedì 20 aprile 2020) https://www.youtube.com/watch?v=htApsjUWQ7U Chi ha amato Adventure Time ne apprezzava sicuramente l’imprevedibilità, la bizzarria, ma anche il sapiente mix, ironico e sottile, di leggerezza e profondità. In qualche modo le situazioni surreali e metafisiche che i protagonisti si trovavano ad affrontare facevano dubitare spesso e volentieri che si trattasse di una pura e semplice serie per bambini. Ora però il suo creatore, Pendleton Ward, ha abbandonato quelle remore e quelle limitazioni dedicandosi a The Midnight Gospel, una nuova serie animata decisamente per adulti realizzata con il comico e podcaster Duncan Trussell, la quale debutta il 20 aprile su Netflix. Il progetto è ambizioso e per certi versi difficile da sintetizzare: in poche parole Ward ha contestualizzato nel suo stile d’animazione il podcast di Trussell, The Duncan ... Leggi su wired «The Midnight Gospel» - la nuova serie Netflix per adulti

La trama di The Midnight Gospel (2020). Uno space caster lascia la comodità della sua casa per esplorare mondi psichedelici, grazie al suo simulatore di universi, ponendosi domande esistenziali ...

