The Football Room | la prima Inter di Mancini

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Gepostet von Calcio News 24 am Montag, 20. April 2020 Nasce “The” un nuovo programma di Calcionews24 in collaborazione con MM Sport. In onda da lunedì a venerdì alle 14 Da oggi alle 14.00, sulla pagina di CalcioNews24, sarà trasmesso “The”, un programma realizzato in collaborazione con MM Sport. Si tratta di un percorso di approfondimento tecnico, tattico ed emotivo che punterà a studiare il percorso della Nazionale azzurra di Roberto. Il programma, in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sarà condotto da Giovanni Albanese e realizzato grazie agliventi degli esperti Corrado Buonagrazia (per le parti di gioco) e Massimo Ferraris (per la parte relativa ai portieri). Leggi su Calcionews24.com