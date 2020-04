The Batman: nuova data di uscita per il film con Robert Pattinson (Di lunedì 20 aprile 2020) The Batman, il film con protagonista Robert Pattinson, arriverà più tardi rispetto al previsto: ecco la nuova data di uscita. The Batman ha una nuova data di uscita: 1 ottobre 2021, qualche mese più tardi rispetto al debutto inizialmente previsto dalla Warner Bros. ovvero il 25 giugno 2021. L'intenzione della produzione è di riprendere il lavoro sul set a Londra non appena sarà possibile, preferendo quindi non cambiare location come avevano sostenuto alcune voci apparse online. Nel cast di The Batman (le cui riprese sono state messe in pausa per assicurare la sicurezza del cast e della troupe), oltre a Robert Pattinson, ci sono anche Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis in quello di Alfred, i gemelli Max ... Leggi su movieplayer Coronavirus | The Batman definitivamente rinviato a causa della pandemia

