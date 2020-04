Tesoro annuncia emissione nuovo BTP 5 anni e riapertura 30 anni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia (MEF) ha affidato ad un pool di banche – Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities Europe, Deutsche Bank , JP Morgan Securities, Nomura e Société Générale Investment Banking – il mandato per un’dual tranche mediante sindacato. Il mandato riguarda unbenchmark BTP a 5– scadenza 1° luglio 2025 – ed unadel BTP a 30– scadenza 1° settembre 2050 e cedola 2,45%. Tale operazione – si sottolinea – è coerente con quanto contemplato nel recente aggiornamento delle Linee Guida per la Gestione del Debito Pubblico 2020, che prevedono la possibilità di ricorrere al sindacato di collocamento per l’di titoli con scadenza inferiore o uguale ai 10. La transazione sarà effettuata ...