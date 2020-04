Teresanna Pugliese si sfoga e confessa | “Mi sentivo triste”

Leggi su lanostratv

(Di lunedì 20 aprile 2020)dopo il Grande Fratello Vip si: “Miimmotivatamente triste”è entrata nella casa del GF Vip solo un mese dopo tutti gli altri concorrenti. E ad una settimana dalla finale è stata eliminata in un televoto lampo contro i due favoriti di quest’ultima edizione del reality show vip, Patricke Paolo Ciavarro. Da quel momento perònon ha fatto perdere le sue tracce. Difatti la ragazza, anche in questo periodo di quarantena forzata per via dell’epidemia da coronavirus, ha deciso di far compagnia ai suoi fan sui social con varie dirette da sola o in compagnia di altri ex inquilini vip della casa più spiata dagli italiani. Ma oggi ha fatto molto parlare per un suo selfie su instagram in bianco e nero in una Piazza del Plebiscito completamente vuota,ndosi ...