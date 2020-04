Tenta di lanciarsi nel vuoto a Roma, salvato da Polizia (Di lunedì 20 aprile 2020) Roma – La sera di sabato 18 aprile arriva al NUE, il Numero Unico di Emergenza (112), una richiesta aiuto da parte di un uomo che minaccia di gettarsi da un ponte di Via Val Melaina Sul posto arrivano immediatamente gli agenti del commissariato Fidene e del commissariato Vescovio che si dividono per fare una battuta di ricerca nella zona segnalata e, all’altezza di via Prati Fiscali, notano un uomo a cavalcioni su un muretto che minaccia di gettarsi nel vuoto da un’altezza di 10 metri. I poliziotti a quel punto si sono avvicinati a lui, Tentando di dissuaderlo dal compiere un tale gesto ma l’uomo, 46enne Romano, gli ha intimato, più volte, di non avvicinarsi e, nel momento in cui ha Tentato di fare il folle gesto, gli agenti sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in sicurezza sul marciapiede. Nonostante l’intervento dei poliziotti e del personale ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 aprile 2020)– La sera di sabato 18 aprile arriva al NUE, il Numero Unico di Emergenza (112), una richiesta aiuto da parte di un uomo che minaccia di gettarsi da un ponte di Via Val Melaina Sul posto arrivano immediatamente gli agenti del commissariato Fidene e del commissariato Vescovio che si dividono per fare una battuta di ricerca nella zona segnalata e, all’altezza di via Prati Fiscali, notano un uomo a cavalcioni su un muretto che minaccia di gettarsi nelda un’altezza di 10 metri. I poliziotti a quel punto si sono avvicinati a lui,ndo di dissuaderlo dal compiere un tale gesto ma l’uomo, 46enneno, gli ha intimato, più volte, di non avvicinarsi e, nel momento in cui hato di fare il folle gesto, gli agenti sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in sicurezza sul marciapiede. Nonostante l’intervento dei poliziotti e del personale ...

