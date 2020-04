Tennis | Liudmila Samsonova | una russa in ascesa che l’Italia si è lasciata sfuggire

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo anni di grandi successi, ilfemminile italiano sta vivendo da un paio di stagioni un momento di grande crisi, con solo due giocatrici all’interno della Top-100 e con le giovani che stanno faticando (tranne Elisabetta Cocciaretto) ad entrare con stabilità nel circuito maggiore. Oltre alla già citata Cocciaretto, chi avrebbe potuto dare una scossa all’intero movimento sarebbe stata Liudmilla. Nata in Russia ad Olenegorsk nel 1998, ad appena due anni Liudmilla si è trasferita in Italia per seguire il papà, giocatore di ping pong, che fu ingaggiato allora da un club italiano. L’Italia è stata dunque la casa per molti anni di, che ha giocato molte competizioni giovanili con la maglia azzurra e che ha sempre atteso di ricevere il passaporto italiano, proprio per diventare una cittadina del Bel Paese a ...