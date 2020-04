Tennis, Gabriela Sabatini: classe, bellezza, eleganza e vittorie (Di lunedì 20 aprile 2020) Tra le storie più affascinanti del Tennis novecentesco c’è sicuramente quella di Gabriela Sabatini, campionessa argentina che ha guadagnato la ribalta del professionismo a soli 15 anni e ha posto fine alla propria carriera alla giovane età di 26 anni dopo aver incamerato ben 39 titoli (27 in singolare e 12 nel doppio). Oltre alla precocità e al talento, che emergono in maniera evidente già da questi dati, la pantera di Buenos Aires si è distinta nel circuito anche per essere un’icona dell’eleganza e della bellezza femminile, elementi che, uniti al merito sportivo, le hanno regalato il favore di milioni di appassionati. Gabriela si avvicinò al Tennis durante l’infanzia e i primi successi non tardarono ad arrivare: nel 1983, a soli tredici anni, vinse il torneo di Miami nella categoria junior e l’anno seguente ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 aprile 2020) Tra le storie più affascinanti delnovecentesco c’è sicuramente quella di, campionessa argentina che ha guadagnato la ribalta del professionismo a soli 15 anni e ha posto fine alla propria carriera alla giovane età di 26 anni dopo aver incamerato ben 39 titoli (27 in singolare e 12 nel doppio). Oltre alla precocità e al talento, che emergono in maniera evidente già da questi dati, la pantera di Buenos Aires si è distinta nel circuito anche per essere un’icona dell’e dellafemminile, elementi che, uniti al merito sportivo, le hanno regalato il favore di milioni di appassionati.si avvicinò aldurante l’infanzia e i primi successi non tardarono ad arrivare: nel 1983, a soli tredici anni, vinse il torneo di Miami nella categoria junior e l’anno seguente ...

16 aprile: il giorno di Gaby nell’anno d’oro di Steffi

Giocatrice dal tennis completo, ottima anche in doppio ... Vittorie di grande spessore anche perché le avversarie battute in finale al Foro Italico erano tutte grandi campionesse, nell’ordine: ...

