Tarro controcorrente e la polemica con Burioni | “Tra due mesi il Coronavirus ci

Mentre alcuni Paesi stanno reagendo bene alla diffusione del contagio, con misure di contenimento meno restrittive delle nostre eppure più efficaci (Angela Merkel in Germania ad esempio ha spiegato di essere arrivati a tenere sotto controllo il virus), in Italia si brancola nel buio. Tra false partenze e ipotesi di riaperture, con un'Italia spaccata in 3 macro aree o con un piano di regionalizzazione, la comunità scientifica si spacca. "Tra due mesi il Coronavirus ci abbandonerà, come tutti i corona influenzali". L'affermazione fatta dal virologo di fama mondiale Giulio Tarro, virologo e primario emerito dell'ospedale Cotugno di Napoli, ha scatenato le polemiche. "Con l'estate avremo abbastanza immunizzati e non ci sarà motivo per stare ulteriormente agli arresti domiciliari" ha ribadito anche a Non è l'Arena.

Un'opinione decisamente controcorrente sul coronavirus, ma che arriva da una fonte autorevolissima. Si tratta di Giulio Tarro, esperto virologo, siciliano ma napoletano d'adozione, che proprio in

