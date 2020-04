Suri Cruise con la corona di fiori per i 14 anni | la dedica di mamma Katie Holmes è

Ultime Notizie dalla rete : Suri Cruise

Amica

Suri Cruise ha compiuto 14 anni, il 18 aprile è stato il suo compleanno e, sebbene abbia dovuto trascorrerlo in casa a causa dell'emergenza Coronavirus, ha trovato lo stesso il modo per renderlo ...Compleanno in quarantena per una delle baby vip più famose dello star system: Suri Cruise, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, ha compiuto 14 anni il 18 aprile. Nessun party vista l’emergenza ...