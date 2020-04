Super Mario Bros giocato per la prima volta da una tribù pakistana è una sorpresa

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il canale YouTube Reactistan crea una serie di contenuti che ha come protagonista una tribùalle prese con diversi strumenti moderni e non. Lo scopo del canale è di raccogliere le sensazioni di queste persone e di pubblicarle in una serie di video a tema sociologico a cadenza settimanale.Un recente video vede il gruppo di persone alle prese con un classico videoludico, ovvero. Dopo un "briefing" iniziale in cui l'intervistatore chiede quali giochi hanno provato nella loro vita, al gruppo è stato messo in mano un controller, liberi di provare il gioco. I partecipanti avevano cinque minuti di tempo per completare il primo stage.Le loro reazioni sono molto naturali: dai loro volti infatti traspare curiosità ed emozione, anche divertimento mentre scoprono come saltare, schivare i nemici e raccogliere bonus. Senza ulteriori indugi vi ...