“Succederà a fine aprile”. Coronavirus, la notizia arriva dagli esperti sanitari (Di lunedì 20 aprile 2020) Siamo nella fase 2 della pandemia. Cosa accadrà ora? Per il momento il lockdown dovrebbe durare fino al 3 maggio ma è possibile che le misure vengano prorogate ulteriormente. Ma cosa accadrà? E quando arriveremo a zero contagi? L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane ha disegnato la mappa del contagio nelle regioni italiane e ha detto una cosa interessante, cioè che ci saranno “zero contagi dal 12 maggio, nel Lazio e al Sud da fine aprile”. Per la Lombardia e altre regioni la faccenda si fa più seria. I contagi, in Lombardia e nelle Marche arriveranno a zero “non prima di fine giugno”. Le regioni dove il Coronavirus è iniziato prima si libereranno del virus più tardi. Ma vediamo nel dettaglio quando questo incubo potrebbe finire regione per regione. Le prime regioni a liberarsi del ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 aprile 2020) Siamo nella fase 2 della pandemia. Cosa accadrà ora? Per il momento il lockdown dovrebbe durare fino al 3 maggio ma è possibile che le misure vengano prorogate ulteriormente. Ma cosa accadrà? E quando arriveremo a zero contagi? L’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane ha disegnato la mappa del contagio nelle regioni italiane e ha detto una cosa interessante, cioè che ci saranno “zero contagi dal 12 maggio, nel Lazio e al Sud daaprile”. Per la Lombardia e altre regioni la faccenda si fa più seria. I contagi, in Lombardia e nelle Marche arriveranno a zero “non prima digiugno”. Le regioni dove ilè iniziato prima si libereranno del virus più tardi. Ma vediamo nel dettaglio quando questo incubo potrebbe finire regione per regione. Le prime regioni a liberarsi del ...

