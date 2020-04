“Sta succedendo” Coronavirus | Cristiano Ronaldo nel bel mezzo di un dramma sanitario

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 aprile 2020), il campione della Juventus, sarebbe dovuto tornare in Italia più di un mese fa ma ha deciso di rimandare il volo per Torino in attesa di nuovi sviluppi legati all’emergenza. Rientro posticipato, quindi, dopo che ieri si era sparsa la voce che Cris potesse usufruire di un permesso speciale in modo da superare il divieto del Governo del Portogallo di volare da e verso l’Italia fino al 24 marzo. Questo più di 40 giorni fa. Ora per lui le cose vanno ancora peggio perché un focolaio dista interessando Madeira, l’isola portoghese dove è nato e dove sta trascorrendo queste settimane lontano dal calcio. A quanto riportano i media locali dieci nuovi contagi sono stati riscontrati a Camera do Lobos, una cittadina a ovest della capitale Funchal, a una ventina di chilometri dalla villa ...