Speranza | Siamo nella giusta direzione | ma la battaglia contro il coronavirus non

(Di lunedì 20 aprile 2020)sulla buona strada, ma ancora ben lontani dalla vittoria. Stiamo parlando dellailche ormai tutto il mondo conduce, ma che l'Italia si è ritrovata ad affrontare un po' prima degli altri e ancora è abbastanza lontana dal riuscire a vincerla. Mentre davanti abbiamo altre due settimane di lockdown, non si fa altro che parlare della Fase 2 a cui il governo e gli esperti stanno lavorando, quella che dovrebbe partire dal 4 maggio. Intanto, però, la situazione continua a essere difficile e il ministro della Salute Robertocerca di mantenere gli italiani con i piedi per terra. Questa mattinaè intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica "Circo Massimo" di Radio Capital, condotta da Massimo Giannini, e ha avvertito:"Se commettessimo questo errore finiremmo persino per vanificare i sacrifici enormi che i ...

piccola_Eva : RT @GemmitiMoreno: E, alla fine, arrivano sempre i ricordi, con le loro nostalgie e la loro speranza, e un sorriso di magia alla finestra… - ROGERSALUCCI : RT @GemmitiMoreno: E, alla fine, arrivano sempre i ricordi, con le loro nostalgie e la loro speranza, e un sorriso di magia alla finestra… - PVakulinchuk : LA SPERANZA SIAMO NOI - ziaStef74 : RT @acs_italia: #COVID - Secondo Thomas Heine-Geldern, Pres. Esecutivo di ACS Internazionale, «ora più che mai sono necessarie la luce e la… - Carolin61808029 : Dopo 24h di speranza è arrivato il risultato che temevo Grazie di tutto a chi ha cliccato colazione salata, siamo rari -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Siamo

Gravina: la preoccupazione per il futuro “Noi siamo preoccupati non nel fermarci oggi ... la possibilità di vivere un momento di sollievo diverso a quello che stiamo vivendo in questo momento”. Il ...Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Circo Massimo su Radio Capital. Coronavirus, Speranza “Giusta direzione, ma pericolo non è scampato” “Siamo di fronte a un ...