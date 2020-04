Sparatoria Canada | finto agente uccide 16 persone Movente | c' entra il Coronavirus?

Corriere : Canada: sparatoria di 12 ore, morte almeno dieci persone - SkyTG24 : Canada, sparatoria in Nuova Scozia, almeno 10 morti - MediasetTgcom24 : Canada, sparatoria di 12 ore in Nuova Scozia: almeno 10 morti #Canada - UnoQuasiNormale : ?@pidemath? Canada, 16 i morti nella sparatoria - Ultima Ora - ANSA Canada depennato... ?? - gabriellagianne : RT @Adnkronos: #Canada, 16 morti nella sparatoria in Nuova Scotia -

Sparatoria Canada Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sparatoria Canada