Sorpresa | in economia l’Italia è meno sprecona di quanto si immagini

(Di lunedì 20 aprile 2020) Sull’idea di condivisione del debito che ha fatto da sfondo al dibattito in Europa sui coronabond, fa da sfondo il preconcetto che l’Italia sia un Paese “cicala”, ovvero che tende a sprecare le proprie risorse, piuttosto che accumularle, come fanno gli stati “formica”. In realtà, basta guardare alle statistiche sull’avanzo primario per rendersi conto che la realtà è molto diversa, e che l’Italia è in realtà tra i Paesi più virtuosi in ambito economico. Vuoi sapere cos’è l’avanzo primario e perché l’Italia è tra i Paesi“spreconi” al mondo? Scoprilo su Risparmiamocelo.it L'articolo, inl’Italia èdisiproviene da Linkiesta.it.