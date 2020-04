Sono stato contagiato | cos' ho capito Il dottor Lemme | tesi esplosiva | Coronavirus

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Si è salvato dal, Alberico. Ricoverato dal 2 marzo scorso perché positivo, il farmacista-dietologo diventato famoso in tv grazie a Barbara D'Urso ha confessato a La Zanzara il suo incubo: "Non è vero che ilè come un'influenza normale. L'alimentazione? Non funziona nessuna dieta, non cidiete miracolose che ti possalvare, perché quello che funzionagli anticorpi". Poi unache farà discutere: "convinto che questo virus sia un prodotto da laboratorio. Non lo dico io, lo diche chi ne capisce. Non mi fido per nulla dell'Organizzazione mondiale della sanità. E dietro questa storia ciinteressi economici enormi. Per esempio i vaccini, sicuramente dietro questa storia ciaziende interessate a produrre il vaccino. Questo è un aspetto sicuro. E ...