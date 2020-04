Sondaggi elettorali Tecnè: sulla riapertura italiani prudenti (Di lunedì 20 aprile 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: sulla riapertura italiani prudenti I dettagli sulla fase 2 che dovrebbe iniziare il 4 maggio sono ancora fumosi. Il commissario straordinario al coronavirus, Domenico Arcuri, ha consigliato massima prudenza: “Dobbiamo continuare ad agire con la cautela e la prudenza di questi mesi”. Indicazione, quest’ultima, condivisa da un italiano su due secondo cui la fase 2 dovrebbe cominciare “solo quando non ci saranno più rischi per la salute”. Il 41% dei cittadini invoca un’apertura graduale da maggio con le necessarie cautele mentre solo il 9% spinge per aprire tutto subito perché “dobbiamo imparare a convivere con il virus”. I dati sono stati raccolti dai Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire e pubblicati il 17 aprile. Nell’indagine è stato chiesto agli ... Leggi su termometropolitico Sondaggi elettorali Emg : ripartire (con prudenza) è urgente per gli italiani

