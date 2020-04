Slittano le elezioni regionali e amministrative per l’emergenza coronavirus (Di lunedì 20 aprile 2020) Via libera da parte del Consiglio dei ministri al Dl che rinvia le elezioni regionali e comunali: le consultazioni elettorali nelle sette Regioni chiamate alle urne, e cioè Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D'Aosta, verranno rinviate a causa emergenza Covid-19, probabilmente a ottobre. Leggi su fanpage Slittano le elezioni amministrative : finestra tra luglio e novembre

Coronavirus : slittano elezioni amministrative - via libera Cdm a rinvio

Coronavirus : Amministrative - in Sicilia le elezioni slittano in autunno (Di lunedì 20 aprile 2020) Via libera da parte del Consiglio dei ministri al Dl che rinvia lee comunali: le consultazioni elettorali nelle sette Regioni chiamate alle urne, e cioè Veneto, Liguria, Campania, Toscana, Marche, Puglia e Valle D'Aosta, verranno rinviate a causa emergenza Covid-19, probabilmente a ottobre.

MediasetTgcom24 : Coronavirus, ok del Cdm: slittano le elezioni amministrative #coronavirus - AntonioMastrul1 : Slittano le elezioni amministrative. Non ci sono app. - chiappetta1954 : Questi non ci fanno votare. - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, ok del Cdm: slittano le elezioni amministrative #coronavirus - Laprimapagina : Slittano le #elezioni amministrative: finestra tra luglio e novembre -