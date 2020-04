Slittano le elezioni amministrative: finestra tra luglio e novembre (Di lunedì 20 aprile 2020) Ora è ufficiale. Slittano le elezioni amministrative. C’è infatti il disco verde del Consiglio dei ministri allo slittamento delle consultazioni per il rinnovo delle Regioni e dei Comuni. Nel testo del decreto è attesa la definizione delle finestre entro le quali ciascuna Regione chiamata al voto potrà indire le elezioni. L’ipotesi approdata sul tavolo all’inizio della riunione era quella di una finestra larga che andasse dalla metà di luglio al mese di novembre. Anche così si avvia la fase 2 con un graduale ritorno alla normalità. Le stesse forze politiche potranno a breve tornare a fare campagna elettorale. Leggi su laprimapagina Coronavirus : slittano elezioni amministrative - via libera Cdm a rinvio

