federiconecosta : @MomblanOfficial @AlbertoPicchioB @frankleggiero @juventibus @MauroIcardi @PauDybala_JR @Cristiano già solo Milik,… - infoitsport : Sky, Ugolini: 'Mertens e Milik in dubbio, Napoli si sta cautelando con un nome in attacco' - zazoomnews : Sky Ugolini: Mertens e Milik in dubbio Napoli si sta cautelando con un nome in attacco - #Ugolini: #Mertens #Milik… - tuttonapoli : Sky, Ugolini: 'Mertens e Milik in dubbio, Napoli si sta cautelando con un nome in attacco' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY – Ugolini: 'Nessuna novità per Mertens e Milik, Azmoun piace molto e rientra nei parametri, Jovic sarebbe il nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Milik Sky - Milik, il Napoli fissa la deadline per il rinnovo: la situazione Tutto Napoli Higuain-Juventus: si va verso la rescissione anticipata?

La Juventus smentisce di aver ricevuto comunicazioni dal giocatore, ma dall’Argentina trapela qualcosa che ha raccolto fin qui la redazione di Sky Sport e che trova conferma oggi su Tuttosport ...

Clamoroso Higuain! Non vuole tornare in Italia e la Juve pensa alla rescissione del contratto

La società resta tranquilla al momento, ma intorno al nome di Higuain rischia di scoppaire un vero e proprio caso. Gonzalo Higuain non vuole tornare in Italia. L’attaccante bianconero attualmente in a ...

La Juventus smentisce di aver ricevuto comunicazioni dal giocatore, ma dall’Argentina trapela qualcosa che ha raccolto fin qui la redazione di Sky Sport e che trova conferma oggi su Tuttosport ...La società resta tranquilla al momento, ma intorno al nome di Higuain rischia di scoppaire un vero e proprio caso. Gonzalo Higuain non vuole tornare in Italia. L’attaccante bianconero attualmente in a ...