Sisterhood | in arrivo su Canale 5 la fiction turca Sevgili Geçmiş

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 aprile 2020)Geçmiş) E’ inla prima produzionedestinata al prime time di5. Prossimamente, la rete ammiraglia Mediaset trasmetteràGeçmiş, che in Italia dovrebbe prendere il titolo di. Strutturata in 8 puntate da 120 minuti circa ciascuna, la narrazione della storia si concentrerà attorno a tre sorelle che, di punto in bianco, scopriranno il loro legame di parentela.: trama e anticipazioni Tutto prenderà il via quando la giovane ereditiera Ipek Gencer (Sevda Erginci), attraverso una lettera misteriosa, scoprirà di avere due sorelle: la dottoressa Deren Kutlu (Melis Sezen) e la cantante Cilem Akan (Elifcan Ongurlar). Sotto shock per la verità che le è stata sempre nascosta, la donna affronterà la madre adottiva e, per far luce sul suo passato, ...