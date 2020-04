Sileri | “Il calcio è sport di contatto | stiamo pensando ad una soluzione” 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il vice ministro della Salute, Pierpaolo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il numero di contagi nel Paese sta diminuendo progressivamente, ha detto, e soprattutto si sta alleggerendo la pressione sulle terapie intensive. L’opera di contenimento del virus sta sortendo l’effetto desiderato anche se il numero di decessi cala più lentamente. “alla fase 2 che deve essere fatta in modo intelligente. Bisognerà sempre mantenere la distanza sociale e bisognerà indossare la mascherina. Loindividuale si potrà fare anche a livello amatoriale e non più di 40 minuti”. In base ai focolai delle prossime settimane si lavorerà per il ritorno alla normalità. “Il 4 maggio è la data di apertura prevista, ma abbiamo bisogno di altre condizioni, come la ...