Si potrà andare in vacanza in estate? Il virus in mare si disperde, ma c’è il pericolo bagnasciuga (Di lunedì 20 aprile 2020) In attesa, e questa sarà lunga, del vaccino per contrastare la pandemia, si inizierà a tornare piano piano alla vita che conoscevamo. Così il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Dobbiamo dare agli italiani maggiore libertà di movimento, tenendo conto del senso di responsabilità delle persone. La regola applicata da Zaia mi sembra ragionevole“. Secondo quanto scritto da Leggo circa il coronavirus, questo in mare si disperde, ma il pericolo riguarda il bagnasciuga: infatti è stato intervistato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, che ha parlato delle possibilità tornare al mare per le vacanze o anche per una semplice giornata. Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 ... Leggi su oasport Si potrà fare sport dal 4 maggio? Jogging - andare in bici - attività all’aperto : scenari e regole

Anche chi percepisce il reddito di cittadinanza potrà andare a lavorare nei campi

Si potrà andare al mare in estate? In Puglia le prime prove di distanziamento in spiaggia : corde e picchetti tra gli ombrelloni? (Di lunedì 20 aprile 2020) In attesa, e questa sarà lunga, del vaccino per contrastare la pandemia, si inizierà a tornare piano piano alla vita che conoscevamo. Così il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: “Dobbiamo dare agli italiani maggiore libertà di movimento, tenendo conto del senso di responsabilità delle persone. La regola applicata da Zaia mi sembra ragionevole“. Secondo quanto scritto da Leggo circa il corona, questo insi, ma ilriguarda il bagnasciuga: infatti è stato intervistato Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, che ha parlato delle possibilità tornare alper le vacanze o anche per una semplice giornata. Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 ...

norahGates94 : RT @diodeglizilla: Telegiornale: Si potrà andare al mare, ma solo sulle spiagge della propria regione. Regioni del nord e Umbria: https://t… - vallychan : RT @diodeglizilla: Telegiornale: Si potrà andare al mare, ma solo sulle spiagge della propria regione. Regioni del nord e Umbria: https://t… - acidgirrrrl : @ddemodee non saprei, io ho letto che in teoria dal 3 maggio la dovrebbero togliere, ovviamente ci saranno delle re… - pepperadosta : RT @diodeglizilla: Telegiornale: Si potrà andare al mare, ma solo sulle spiagge della propria regione. Regioni del nord e Umbria: https://t… - hazdance : @eviyupx La disperazione di chi ha speso i suoi soldi per un concerto a cui non potrà andare -

Ultime Notizie dalla rete : potrà andare Effetto «cocooning» sulle vacanze: il turismo è «slow» e a chilometro zero Il Sole 24 ORE