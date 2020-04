Shang-Chi | il Mandarino Tony Leung nella prima foto del cinecomic Marvel

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ildel cast del-Chi diffusa su Instagram dal regista Destin Cretton. Ladel-Chi diffusa dal regista Destin Cretton include anche il. Cretton ha diffuso unadel castdello stop alle riprese come omaggio ai fan delUniverse.-Chi and the Legend of the Ten Rings verrà girato in Australia. Il film dedicato al primo supereroe asiatico delCinematic Universe vede Simu Liu nel ruolo del protagonista, con lui nel cast anche Akwafina e il popolare. I dettagli del plot sono al momento top secret, ma il cpao diKevin Feige ha confermato che il film vedrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Shang Chi

Cineblog

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings verrà girato in Australia. Il film dedicato al primo supereroe asiatico del Marvel Cinematic Universe vede Simu Liu nel ruolo del protagonista, con lui nel ...Segue The Eternals il 12 febbraio 2021, Shang-Chi e The Legend of the Ten Rings il 5 maggio 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 5 novembre, 2021, Thor: Love and Thunder il 18 febbraio ...