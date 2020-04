Sesso | dopo 45 giorni di lockdown La clamorosa risposta del magistrato di

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Un "verdetto" sorprendente, quello piovuto nel corso di una diretta Instagram di Pupo. Il cantante si è mostrato infatti assieme alLorenzo Delli Priscoli, giudice di Cassazione, al quale è legato da una lunga amicizia. E tra le diverse domande poste da Pupo al, una riguardava - come rivela Il Tempo - il45di, non è forse una necessità primaria fare l'amore? E ilha risposto: "Certo c'è la libertà costituzionale anche di movimento, ma ci sono anche stati di necessità come proteggere la salute pubblica. Però io un tema ora lo porrei: un conto è la quarantena che all'inizio ci si rideva e scherzava... Ma adesso che sono passati quasi 45, fare l'amore diventa uno stato di necessità. E quindi se mi ferma la sera tardi la polizia, posso scrivere che mi ...