TuttoMercatoWeb : TMW Radio - @FrancescoGhire2 a @StadioAperto: 'La #SerieC rischia il default e solo con la proposta di #Galliani si… - MatteoMarzotti : Ghirelli infuriato e 'tradito'. L'ipotesi di uno stop che separa le leghe ma anche i club di #serieC #LegaPro… - infoitsport : Serie B, la proposta di Ghirelli rispedita al mittente dal presidente Balata - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus, #Ghirelli: #Galliani? Un visionario, solo con la sua proposta la #SerieC può...» - TUTTOJUVE_COM : Ghirelli a TMW Radio: 'Forse la Serie A ce la può fare. Protocollo mi sembra un macigno' -

Ultime Notizie dalla rete : SERIE GHIRELLI

Serie C, Ghirelli infuriato. “Pubblica la lettera sulle promozioni? Ora salta tutto”. Il Presidente di Lega sulla possibile interruzione del campionato.ai quali si è aggiunta anche quella della serie D di Sibilia. Insomma, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è arrabbiatissimo per quanto accaduto ma non può che prendersela con sé stesso.