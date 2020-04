Serie A | otto società contro la ripresa del campionato | “Rischio incalcolabile”

Leggi su fanpage

(Di lunedì 20 aprile 2020) Sonole società diA contrarie alladel. I club in questione hanno posto alcuni quesiti alla Figc in vista dell'assemblea in programma domani: tra questi quello relativo agli effetti giuridici che calciatori e club potrebbero correre nel caso di una nuova interruzione per il contagio da Coronavirus.