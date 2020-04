Serie A | il ministro Spadafora | “la ripresa di allenamenti e campionato non è certa”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) Continuano ad arrivare reazioni dopo il Consiglio di Lega che è andato in scena nella giornata di oggi, è stata confermata la volontà di concludere la stagione nel rispetto delle regole di sicurezza. Non è molto ottimista ildello sport Vincenzo. “Io avrò un incontro mercoledì in cui la Figc mi presenterà il protocollo, prevalentemente per gli. Io oggi non do per certi né l’avvio delné degliil 4 maggio, se prima non esistono le condizioni per il Paese”, ha detto a Tg2 Post. “Lo sport non è solo il calcio e non solo laA. “E’ una industria economica, ci concentriamo anche su calcio diA. Dobbiamo capire se calcio pronto a ripartenza con gli, valuterò con molta attenzione, ma questo non deve ...