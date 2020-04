Serie A, ecco le squadre che si sono ridotte lo stipendio per Coronavirus (Di lunedì 20 aprile 2020) Con la trattativa tra Lega Serie A ed Assocalciatori ferma allo scontro su posizioni inconciliabili, le società e le rose delle squadre della Serie A ferma per Coronavirus si stanno muovendo in ordine sparso. L'accordo capostipite è stato sottoscritto il 28 marzo dalla Juventus: rinuncia a un mese e mezzo di stipendio e spalmatura sulle stagioni successive di altri due e mezzo con risparmio sul bilancio 2019-2020 quantificato in 90 milioni di euro. Ossigeno puro per le casse del club di Andrea Agnelli che ha così potuto guardare con maggiore serenità al dibattito sulla ripresa dei campionati per limitare i danni economici del lockdown.La Juventus non è rimasta sola in questa rincorsa al risparmio. Mentre i vertici del calcio italiano si sono messi a litigare sulla quantificazione dei taglio (un potenziale risparmio da 225-450 milioni di euro su un ... Leggi su panorama Ripresa serie A - ecco i protocolli : test - tamponi e distanze tra i giocatori

