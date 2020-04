Serena Rossi | «Che spasso insegnare ai maschi l’arte del rimorchio»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 20 aprile 2020) Serena Rossi nella commedia romantica 7 ore per farti innamorare (dal 20 aprile sulle principali piattaforme digitali), opera prima dell’amico Giampaolo Morelli, con cui aveva già lavorato nella serie L’ispettore Coliandro, Ammore e malavita e Song’e Napule, interpreta Valeria, una maestra di rimorchio per uomini single. A una delle sue lezioni partecipa Giulio (Morelli appunto), un giornalista di economia reduce dal tradimento della fidanzata (Diana Del Bufalo) e sostenitore della scuola: in amore non esistano strategie. Dapprima i due si frequentano per lavoro (insieme curano una rubrica di tecniche di rimorchio per la rivista Macho Man), poi nasce una complicità (Valeria aiuta Giulio, più aperto ai suoi metodi di approccio, a riconquista la ex), e infine scopriremo se la freccia (imprevedibile) di Cupido è destinata a colpirli.