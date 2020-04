Sei medici morti nelle ultime ore Sale a 137 il bilancio dei camici bianchi che hanno

(Di lunedì 20 aprile 2020) Sono 6 inellaore a causa del Coronavirus. La Federazione nazionale degli ordini dei(Fnomceo), che aggiorna costantemente il conto delle vittime, includendoin attività, in pensione ein pensione richiamati in servizio o comunque attivi, ha fatto sapere che ildei decessi dall’inizio dell’emergenza è salito a 137 vittime. Lesei vittime, secondo quanto riporta la Fnomceo nel suo sito, sono: Carmela Laino (pediatra), Nicola Cocucci (odontoiatra e medico legale ), Alessandro Preda (medico di famiglia), Italo D’Avossa (virologo e immunologo), Renato Pavero (medico 118) e Antonio Lerose (otorino). In totale, stando ai dati aggiornati a ieri dell’Istituto Superiore di Sanità, sono 17.306 gli operatori sanitari contagiati dal virus Covid-19. L'articolo Seiore. ...

Al medico si chiede di fare una sorveglianza attiva di questi pazienti ... Non esiste un lockdown infinito solo perché sei anziano. Affidiamoci all'intelligenza, agli indicatori in più che ci siamo ...