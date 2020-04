"Se qualcuno ha tradito...". Sallusti fa i nomi da Giletti: "Avete notato chi è sparito dai radar da qualche tempo?" (Di lunedì 20 aprile 2020) "I nomi te li faccio subito". Alessandro Sallusti, incalzato da Massimo Giletti a Non è l'Arena, sulle colpe politiche della situazione italiana, punta il dito contro i massimi responsabili del caos coronavirus. "Se dobbiamo parlare di responsabilità, partirei dall'alto: il 31 gennaio il premier Giuseppe Conte in televisione avvisa gli italiani e gli operatori sanitari che era tutto sotto controllo. E poi il ministro della Salute, Roberto Speranza, che non so se ci Avete fatto caso è sparito dai radar". "Insomma, quando c'è una Caporetto bisogna andare a prendere Cadorna, non gli altri", gli chiede Giletti. Risposta lapidaria del direttore del Giornale: "Eh beh, se qualcuno ha tradito...". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 aprile 2020) "Ite li faccio subito". Alessandro, incalzato da Massimoa Non; l'Arena, sulle colpe politiche della situazione italiana, punta il dito contro i massimi responsabili del caos coronavirus. "Se dobbiamo parlare di responsabilità, partirei dall'alto: il 31 gennaio il premier Giuseppe Conte in televisione avvisa gli italiani e gli operatori sanitari che era tutto sotto controllo. E poi il ministro della Salute, Roberto Speranza, che non so se cifatto caso; sparito dai radar". "Insomma, quando c'; una Caporetto bisogna andare a prendere Cadorna, non gli altri", gli chiede. Risposta lapidaria del direttore del Giornale: "Eh beh, seha...".

