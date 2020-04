Se Marco Travaglio si pappa l’Eni, guai a chi osa fiatare (Di lunedì 20 aprile 2020) Non solo le nomine durante il coronavirus, il che già provoca abbastanza ribrezzo, poi ci si mette pure Marco Travaglio ad allungare le mani sull’Eni. Qualche dubbio sulla purezza dei Cinquestelle lo nutrivamo; ora ce lo conferma Il Fatto quotidiano. Che una consigliera di amministrazione del giornale vada a presiedere l’ente è qualcosa di clamoroso, mai successo. E non è particolarmente edificante. Chi deve sorvegliare il potere diventa esso stesso élite dominante. Marco Travaglio e De Scalzi: ora che succede? Quando Travaglio tornerà ad attaccare l’amministratore delegato dell’Eni, De Scalzi, saremo autorizzati a pensare alla manina di Lucia Calvosa, sua presidente e esponente di primo piano del Fatto? Oppure, se Travaglio smetterà di randellare De Scalzi, saremo maliziosi se penseremo ad un intervento di persuasione? ... Leggi su secoloditalia Enrico Mentana - Dagospia : dimissioni a Cairo. Dietro Lilli Gruber e Marco Travaglio?

