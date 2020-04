Science: non solo i polmoni, il coronavirus colpisce attaccando tutti gli organi (Di lunedì 20 aprile 2020) I polmoni, ovviamente, ma anche occhi, cuore, cervello, fegato, reni, intestino, il naso. Il coronavirus che ha chiuso mezzo mondo dentro casa, diventato tristemente famoso per le complicanze polmonari della Covid-19 (la malattia che innesca negli esseri umani), è in realtà responsabile di molteplici effetti anche molto gravi su svariati altri organi. Science, una delle più autorevoli riviste scientifiche del mondo, ha raccolto i principali studi in corso sul coinvolgimento multi-organo della Covid-19, e ne ha pubblicato sul suo sito una sorta di riassunto dell’orrore. Con la gente in piena ansia da fase-2 la percezione del virus resta molto limitata, e invece le evidenze scientifiche descrivono pian piano una patologia complicata e con svariate ripercussioni sul corpo umano. La principale via di contagio del virus, ormai lo sappiamo tutti, è attraverso ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - lo studio di Science : “Per ogni caso positivo ce ne sono 5-10 non tracciati” (Di lunedì 20 aprile 2020) I, ovviamente, ma anche occhi, cuore, cervello, fegato, reni, intestino, il naso. Ilche ha chiuso mezzo mondo dentro casa, diventato tristemente famoso per le complicanze polmonari della Covid-19 (la malattia che innesca negli esseri umani), è in realtà responsabile di molteplici effetti anche molto gravi su svariati altri, una delle più autorevoli riviste scientifiche del mondo, ha raccolto i principali studi in corso sul coinvolgimento multi-organo della Covid-19, e ne ha pubblicato sul suo sito una sorta di riassunto dell’orrore. Con la gente in piena ansia da fase-2 la percezione del virus resta molto limitata, e invece le evidenze scientifiche descrivono pian piano una patologia complicata e con svariate ripercussioni sul corpo umano. La principale via di contagio del virus, ormai lo sappiamo, è attraverso ...

aumb172 : @Giulio_Firenze @stefaniaconti Lo studio non ha ancora subito una peer review ma Li Lanjuan è uno scienziato di pun… - napolista : Science: non solo i polmoni, il coronavirus colpisce attaccando tutti gli organi Occhi, cuore, cervello, sistema l… - ArgoTone : RT @lmcastaldi: @pinellus Ma fuori dagli studi di 'Che tempo che fa', Burioni chi è? Nella comunità scientifica internazionale, chi lo cono… - lmcastaldi : @pinellus Ma fuori dagli studi di 'Che tempo che fa', Burioni chi è? Nella comunità scientifica internazionale, chi… - g_cavallari : @pbecchi Se ha evidenze di quello che dice che renda pubblici i suoi studi in modo che possano essere esaminati da… -

Ultime Notizie dalla rete : Science non Science: non solo i polmoni, il coronavirus colpisce attaccando tutti gli organi IlNapolista Non solo polmoni. Ecco come il coronavirus attacca il nostro corpo

Ecco una mappa, appena raccontata da Science Dai polmoni al cervello, fino ad arrivare agli occhi e alle dita ... la comunità scientifica quindi si basa su informazioni da piccole ricerche e case ...

Napoli, inaugurato l'ospedale prefabbricato per il Covid ma non serve più: "Non è stato uno spreco"

Dalla Cina all'Italia, dove attualmente il numero dei contagi tocca quota oltre 178.972 casi, il sito viene aggiornato costantemente ed è stato realizzato dagli ingegneri informatici del Center for ...

Ecco una mappa, appena raccontata da Science Dai polmoni al cervello, fino ad arrivare agli occhi e alle dita ... la comunità scientifica quindi si basa su informazioni da piccole ricerche e case ...Dalla Cina all'Italia, dove attualmente il numero dei contagi tocca quota oltre 178.972 casi, il sito viene aggiornato costantemente ed è stato realizzato dagli ingegneri informatici del Center for ...