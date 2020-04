Sci alpino, la NextGen femminile. Le 5 Under22 più promettenti: Alice Robinson, Magdalena Egger, Sara Rask, Meta Hrovat, Marta Rossetti (Di lunedì 20 aprile 2020) Lo sci alpino femminile sembra il nuoto: a ogni stagione spunta un fenomeno, o quasi. Quanto meno di una singola disciplina. La NetxGen femminile è composta di tante atlete intriganti, da Nazioni diverse. Ne scegliamo cinque. Alice ROBISON La neozelandese è già un talento consacrato, a 18 anni compiuti da poco. Vanta due vittorie in Coppa ottenute nella scorsa stagione. Il futuro è tutto suo. E non solo in gigante. Tra le porte larghe ha saputo rimontare Shiffrin a Soelden e imporsi a Kranjska Gora. Ha una sciata unica, di potenza, che per il momento rende al meglio sul manto duro e la fa soffrire un po’ di più su neve molli, ma alla sua età glielo si può concedere. Sembra una predestinata: già iridata junior, potrà lottare per la coppa di specialità nel 2020-2021 e sicuramente, visto il tipo di sciata, ... Leggi su oasport Nicol Delago - sci alpino : “Ho imparato dai miei alti e bassi. La pista dei Mondiali di Cortina mi piace molto”

Sci alpino - tutti gli atleti ritirati al termine della stagione : Weirather - Haver-Loeseth e Myhrer i grandi nomi

Sci Alpino - Ninna Quario positiva al Covid-19 : “Ora sto meglio. Grazie a Federica che mi ha accudito” (Di lunedì 20 aprile 2020) Lo scisembra il nuoto: a ogni stagione spunta un fenomeno, o quasi. Quanto meno di una singola disciplina. La NetxGenè composta di tante atlete intriganti, da Nazioni diverse. Ne scegliamo cinque.ROBISON La neozelandese è già un talento consacrato, a 18 anni compiuti da poco. Vanta due vittorie in Coppa ottenute nella scorsa stagione. Il futuro è tutto suo. E non solo in gigante. Tra le porte larghe ha saputo rimontare Shiffrin a Soelden e imporsi a Kranjska Gora. Ha una sciata unica, di potenza, che per il momento rende al meglio sul manto duro e la fa soffrire un po’ di più su neve molli, ma alla sua età glielo si può concedere. Sembra una predestinata: già iridata junior, potrà lottare per la coppa di specialità nel 2020-2021 e sicuramente, visto il tipo di sciata, ...

OA_Sport : I talenti non mancano: ne abbiamo scelti 5, una (Hrovat) ha appena compiuto 22 anni - gianmilan76 : I talenti non mancano: ne abbiamo scelti 5, una (Hrovat) ha appena compiuto 22 anni - PatriziaCaronna : @Silvano71741661 @EllyBarbolini @babiboh Beh certo che non succede: si sa che la montagna e lo sci alpino sono per pochi appassionati. - Illy737 : @T_Topperharley @Eurosport_IT Oh in realtà ho la passione per quasi tutti gli sport.. estivi, invernali, indoor, o… - LinkaTv : E' iniziato Magazine Sci alpino: dal numer su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Coppa Canavese: un finale atipico per la 45esima edizione giornalelavoce Cortina, l'hotel di "Vacanze di Natale" fa causa alla Cina

Citato per danni il Ministero della Sanità della Repubblica popolare cinese: "Allarme non tempestivo all'Oms".

Lewis Hamilton: “Dottori e infermieri persone coraggiose, non vi dimenticheremo mai”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Citato per danni il Ministero della Sanità della Repubblica popolare cinese: "Allarme non tempestivo all'Oms".Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.